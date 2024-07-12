الشيخ القطان: العدو الاسرائيلي عاجز

قال رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان في حديث له الجمعة “المقاومة بعد 10 اشهر بقيت على ما هي عليه والعدو الصهيوني لم يستطع هو وكل العالم المستكبر وكل من وقف معه وكل من صمت وكل من وقف على التل وكل من دعم هذا العدو من تحت الطاولة، عجز أن يحقق ما يريده”.

واكد الشيخ القطان “هذا دليل أن الله تبارك وتعالى معنا، وأن الله مع المظلوم والمستضعف”، وتابع “لذلك، لا تقبلوا بأن تعيشوا خانعين، ولا خاضعين، ولا أذلاء، لا ينبغي علينا ألا نقبل إلا الحياة بعزة وبكرامة”، واضاف “لقد قال الإمام الحسين يوم كربلاء لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع هؤلاء الظالمين إلا برما، يعني ما قيمة الحياة أن تعيش مظلوما؟ وما قيمة الحياة أن تعيش خانعا وخاضعا للذل والظلم “.

وقال الشيخ القطان “عندما انتفض أهلنا في غزة في طوفان الأقصى، لماذا انتفضوا؟ أولم ينتفضوا على الظلم المتراكم؟ أولم ينتفضوا انتقاما للأطفال والنساء والشيوخ والشهداء والجرحى؟ سيبقى الله مع المظلومين والمستضعفين على امتداد العالم، ولذلك، نجد التمكين والنصر من الله “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام