قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 11 2024 - 02:18
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وسائل اعلام أجنبية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغاً عن واقعة على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوبي المخا اليمنية
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سرايا القدس: فجر مجاهدونا عددا من العبوات بآليات العدو واشتبكوا مع جنوده وقنصوا جنديا بحي الشجاعية
الرئيس بزشكيان ردا على رسالة هنية: إيران ستواصل دعمها الشامل للشعب الفلسطيني المظلوم حتى تحقيق كل مطالبه وتحرير القدس
بزشكيان: أثق بأنّ الشعب الفلسطيني وفي ظل صموده التاريخي وبطولات مقاوميه سيحقّق النصر
وكالة سانا: وصول اول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى السعودية إيذاناً بعودة الطيران المنتظم بين البلدين
الإمام السيد علي الخامنئي يعين الشيخ أحمد مطهري أصل ممثلًا له في أذربيجان الشرقية خلفًا للشهيد السيد محمد علي آل هاشم
وكالة سانا: وصول اول رحلة للخطوط الجوية السورية إلى السعودية إيذاناً بعودة الطيران المنتظم بين البلدين
قوات العدو الاسرائيلي تقتحم بلدة عنبتا شرق طولكرم بالضفة المحتلة
منذ 1 ساعة
11 July، 2024
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