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July 10 2024 - 16:22

بالفيديو | مواجهات مستمرة في تل الهوى والمقاومة الفلسطينية تلحق خسائر بجنود العدو

منذ 19 mins 10 July، 2024
كتائب القسام - طوفان الاقصى
تقارير مصورة - عربي وإقليمي - فلسطين

أوقعت كتائب القسام قوة صهيونية راجلة في كمين محكم بعد تفجير عبوتين مضادتين للأفراد “تلفزيونية” قرب مسجد الأمين محمد في حي تل الهوى بمدينة غزة.

وأوضح الاعلام العسكري للقسام، بأنه وفور وصول القوة إلى مقتلة الكمين، تم تفجير العبوتين بها، وإيقاع جميع أفراد القوة بين قتيل وجريح. وأشارت إلى رصد مجاهديها هبوط عدد من الطائرات المروحية لإخلائهم.

ووزعت القسام مشاهد من تصدي مجاهديها لآليات العدو المتوغلة في حي تل الهوى بمدينة غزة.

وفي حي الصناعة بتل الهوى، تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني.

وبدورها، فجرت سرايا القدس 3 آليات عسكرية صهيونية بعبوات أرضية مزروعة مسبقاً في حي تل الهوى بمدينة غزة، كما قصفت تحشدات قوات العدو المتوغلة في المنطقة، وحققت إصابات مباشرة في صفوفهم.

كما قصفت السرايا بقذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات العدو الصهيوني في محيط منطقة المنطار بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وعرضت سرايا القدس مشاهد من دك مجاهديها بقذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني في محور التقدم حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

المصدر: الاعلام العسكري

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