رئيس هيئة شؤون الأسرى: جميع الأسرى في سجون العدو تعرضوا ‫إلى شكل من أشكال التعذيب الممنهج في الأشهر الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 10 2024 - 14:34

رئيس هيئة شؤون الأسرى: جميع الأسرى في سجون العدو تعرضوا ‫إلى شكل من أشكال التعذيب الممنهج في الأشهر الماضية

منذ 28 mins 10 July، 2024
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