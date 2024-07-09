اعلام العدو : سيتم إصدار مذكرات استدعاء للجيش الإسرائيلي لقطاع الحريديم في الشهر المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 9 2024 - 17:16

اعلام العدو : سيتم إصدار مذكرات استدعاء للجيش الإسرائيلي لقطاع الحريديم في الشهر المقبل

منذ 2 ساعة 9 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة