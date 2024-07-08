عملية مشتركة جديدة للقوات اليمنية مع المقاومة العراقية استهدفت هدفاً حيوياً في “ايلات” المحتلة

نفذتِ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بالاشتراكِ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ عمليةً عسكريةً مشتركةً استهدفتْ هدفاً حيوياً في أُمِّ الرشراشِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقدْ حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاحٍ، بحسب ما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.

وأكد العميد سريع ان القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ستواصلُ تنفيذَ عملياتِها العسكريةِ المشتركةِ معَ المقاومةِ الإسلاميةِ العراقيةِ إسنادًا وانتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ حتى وقفِ العُدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

وأكد سريع أن العملية تأتي “انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ومجاهديهِ ورداً على مجازرِ العدوِّ الصهيونيِّ بحقِّ أبناءِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة”.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني