كتائب شهداء الأقصى – نابلس: خُضنا فجر اليوم اشتباكات ضارية مع قوات العدوّ المقتحمة للمنطقة الشرقية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 8 2024 - 10:32

كتائب شهداء الأقصى – نابلس: خُضنا فجر اليوم اشتباكات ضارية مع قوات العدوّ المقتحمة للمنطقة الشرقية بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة

منذ 1 ساعة 8 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة