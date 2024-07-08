فرنسا | ميلينشون يؤكد استعداد أحزاب اليسار لتشكيل الحكومة ويدعو رئيس الوزراء الى الاستقالة

قال زعيم اليسار الفرنسي جان لوك ميلينشون، إن اليسار الفرنسي مستعد لتشكيل حكومة جديدة، مطالبا رئيس الوزراء غابرييل أتال بالاستقالة.

وقال ميلينشون في كلمة له أمام أنصاره إن “شعبنا رفض بوضوح السيناريو الأسوأ” في إشارة الى استلام اليمين المتطرف زمام الحكم، مؤكدا أن “الجبهة الشعبية الجديدة مستعدة للحكم”.

وأظهرت النتائج الأولية من الانتخابات التشيريعية الفرنسية الأحد أن تحالفا يساريا واسعا يمكن أن يصبح أكبر كتلة في البرلمان متفوقا على اليمين المتطرف التي توقعت استطلاعات الرأي فوزه بالأغلبية.

المصدر: وكالات