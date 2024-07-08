طائرات الاحتلال تشن أحزمة نارية على حي التفاح شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 8 2024 - 01:18

طائرات الاحتلال تشن أحزمة نارية على حي التفاح شرق مدينة غزة

منذ 42 mins 8 July، 2024
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