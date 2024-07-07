العدو الاسرائيلي يقصف مبنى البريد والداخلية في خانيونس جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 7 2024 - 02:10

العدو الاسرائيلي يقصف مبنى البريد والداخلية في خانيونس جنوب قطاع غزة

منذ 2 ساعة 7 July، 2024
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