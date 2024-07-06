غارة جوية إسرائيلية تستهدف محيط مفترق أبو سكندر في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 23:06
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يبعث رسالة تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان
السيد نصر الله للرئيس بزشكيان: أبارك لكم الانتخاب وأسأل الله أن يعينكم لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المضحي والوفي
الإمام الخامنئي: أوصي الرئيس المنتخب بتوظيف أقصى المقدرات ولا سيما الشباب المخلص من أجل تقدم البلاد
الإمام الخامنئي: أدعو الجميع للتعاون والتفكير الجيد من أجل تقدم البلاد ورفعتها
بزشكيان: أبارك للشعب الإيراني فوزه في العملية الانتخابية وهو أثبت بحضوره في الساحات قدرته على تحقيق الإنجازات
بزشكيان: لست مصونا من الخطأ والعمل في هذه الظروف صعب جدا وأرجو أن يتناغم البرلمان مع الحكومة القادمة لتخطي العقبات
الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان: أنا في مرقد الإمام الخميني الراحل أعاهده أن أواصل طريق الشهداء لازدهار البلاد
غارة جوية إسرائيلية تستهدف محيط مفترق أبو سكندر في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة
منذ 19 mins
6 July، 2024
عاجل
حي الشيخ رضوان
غزة
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