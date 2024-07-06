مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا عند الساعة 17:25 من يوم السبت موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 20:04

مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية استهدفوا عند الساعة 17:25 من يوم السبت موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 1 ساعة 6 July، 2024
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