سرايا القدس: إيقاع قوة صهيونية من 7 أفراد بين قتيل وجريح  ‫بعد الاشتباك معهم بالأسلحة المناسبة بحي الشجاعية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 6 2024 - 13:56

سرايا القدس: إيقاع قوة صهيونية من 7 أفراد بين قتيل وجريح  ‫بعد الاشتباك معهم بالأسلحة المناسبة بحي الشجاعية

منذ 26 mins 6 July، 2024
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