حرب الإبادة تتواصل على غزة لليوم الـ274 توالياً

دخلت حرب “إسرائيل” التدميرية وجريمة الإبادة البشرية على قطاع غزة يومها الـ 274 على التوالي، تزامنًا مع القصف المدفعي والجوي على مختلف أنحاء القطاع.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى استشهاد 38 ألفا و11 شهيدا، وإصابة 87 ألفا و455 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.9 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.

وارتفع عدد شهداء القصف على منزل ومستودع للأونروا بمخيمي النصيرات والمغازي وسط قطاع غزة إلى تسعة شهداء.

واستهدف طيران الاحتلال منزلاً لعائلة الخطيب قرب صيدلية الزهور في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مما أدى لاستشهاد ستة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال والشهداء هم أحمد موسى الخطيب، ومالك رجب الخطيب، وعبدالرحمن احمد الخطيب، وسوار احمد الخطيب، وموسى احمد الخطيب، وليان الخطيب.

وذكرت مصادر محلية أن 3 شهداء ارتقوا جرّاء غارة شنها الاحتلال قرب مخازن الأونروا على شارع صلاح الدين قرب مخيم المغازي وسط قطاع غزة وهم وائل أبو مدين و رامي منصور وحمزة حسين.

وانتشلت طواقم الدفاع المدني 5 شهداء جراء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة مدوخ في منطقة الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة وما زال البحث مستمرًا عن مفقودين.

كما تم الاعلان عن استشهاد الصحفيين سعدي مدوخ وأحمد سكر بقصف الاحتلال منزلاً لعائلة مدوخ.

المصدر: يونيوز