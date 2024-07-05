مراسل المنار: تمديد جديد لفترة الاقتراع في انتخابات ‫الرئاسة الايرانية حتى الساعة 12 ليلاً نتيجة الاقبال المتزايد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 22:22

مراسل المنار: تمديد جديد لفترة الاقتراع في انتخابات ‫الرئاسة الايرانية حتى الساعة 12 ليلاً نتيجة الاقبال المتزايد

منذ 1 ساعة 5 July، 2024
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