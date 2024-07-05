آليات الاحتلال تستهدف محيط مسجد الأبرار في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال وطائرة مروحية “أباتشي” – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 20:42

آليات الاحتلال تستهدف محيط مسجد الأبرار في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق نار من آليات الاحتلال وطائرة مروحية “أباتشي”

منذ 13 mins 5 July، 2024
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