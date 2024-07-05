مراسل المنار: استهداف موقعي السماقة والرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 5 2024 - 13:34

مراسل المنار: استهداف موقعي السماقة والرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة

منذ 18 mins 5 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة