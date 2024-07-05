الشيخ البغدادي: على العدو الإسرائيلي أن ييأس والجبهة لن تتوقف قبل إيقاف العدوان على غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 13:34

الشيخ البغدادي: على العدو الإسرائيلي أن ييأس والجبهة لن تتوقف قبل إيقاف العدوان على غزة

منذ 25 mins 5 July، 2024
الشيخ حسن البغدادي
الشيخ حسن البغدادي
لبنان

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي أنّ العدو الإسرائيلي يعرف جيداً قدرات المقاومة الإسلامية وهو الذي خَبرها منذ ٤٢ سنة لا تملّ ولا تتعب، وكلّ يوم تُراكمُ من قدراتها وخبرتها وتُظهر بعضاً من بأسها وعند الشدائد تزداد تصلّباً وإيماناً”.

وأضاف الشيخ البغدادي “بالأمس فقدنا أخاً عزيزاً مجاهداً وقائداً من قادة المقاومة قد اختاره الله شهيداً، فشهادة الشهيد أبو نعمة زادتنا إيماناً وصلابة، والمقاومة أظهرت من لحظة استشهاده تجلّداً ورداً على العدو بما يتناسب مع مقام الشهيد، وهذا ما سيجعل العدو يندم على فعله ويتعرّف أكثر على طبيعة المقاومين من أنّ سقوط الشهداء يرفع من مستوى عطائهم ويُبرز كوادر جديدة تمتلك الخبرة والإمكانيات، وهذا ما يجب أن يكون درساً لإسرائيل، من أنّ قتل الكوادر لا يُضعف المقاومة بل يزيدها حضوراً وعناداً وقوة”.

وأكد الشيخ البغدادي خلال لقاءٍ سياسي في الضاحية الجنوبية لبيروت، أنه ‏”سيكون الرد على تجاوزات العدو الإسرائيلي بما يتناسب وطبيعة خروج العدو عن الضوابط، وهذا ما نشاهده من ‏المقاومة في تصدّيها القوي في الحرب القائمة وسيبقى المعيار (العين بالعين والسّن بالسّن والبادئ أظلم)”.‏

المصدر: موقع المنار

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