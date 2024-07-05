الشيخ البغدادي: على العدو الإسرائيلي أن ييأس والجبهة لن تتوقف قبل إيقاف العدوان على غزة

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي أنّ العدو الإسرائيلي يعرف جيداً قدرات المقاومة الإسلامية وهو الذي خَبرها منذ ٤٢ سنة لا تملّ ولا تتعب، وكلّ يوم تُراكمُ من قدراتها وخبرتها وتُظهر بعضاً من بأسها وعند الشدائد تزداد تصلّباً وإيماناً”.

وأضاف الشيخ البغدادي “بالأمس فقدنا أخاً عزيزاً مجاهداً وقائداً من قادة المقاومة قد اختاره الله شهيداً، فشهادة الشهيد أبو نعمة زادتنا إيماناً وصلابة، والمقاومة أظهرت من لحظة استشهاده تجلّداً ورداً على العدو بما يتناسب مع مقام الشهيد، وهذا ما سيجعل العدو يندم على فعله ويتعرّف أكثر على طبيعة المقاومين من أنّ سقوط الشهداء يرفع من مستوى عطائهم ويُبرز كوادر جديدة تمتلك الخبرة والإمكانيات، وهذا ما يجب أن يكون درساً لإسرائيل، من أنّ قتل الكوادر لا يُضعف المقاومة بل يزيدها حضوراً وعناداً وقوة”.

وأكد الشيخ البغدادي خلال لقاءٍ سياسي في الضاحية الجنوبية لبيروت، أنه ‏”سيكون الرد على تجاوزات العدو الإسرائيلي بما يتناسب وطبيعة خروج العدو عن الضوابط، وهذا ما نشاهده من ‏المقاومة في تصدّيها القوي في الحرب القائمة وسيبقى المعيار (العين بالعين والسّن بالسّن والبادئ أظلم)”.‏

المصدر: موقع المنار