الشيخ البغدادي: شهادة ‏الشهيد القائد “الحاج أبو نعمة” زادتنا إيماناً وصلابة

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي: “أنّ العدو الصهيوني يعرف جيداً قدرات المقاومة ‏الإسلامية وهو الذي خَبرها منذ ٤٢ سنة لا تملّ ولا تتعب، وكلّ يوم تُراكمُ من قدراتها وخبرتها وتُظهر بعضاً من ‏بأسها وعند الشدائد تزداد تصلّباً وإيماناً”.‏

وفي كلامه حول عملية إغتيال الشهيد القائد الحاج محمد ناصر نعمة، خلال لقاء سياسي في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال الشيخ البغدادي: “بالأمس فقدنا أخاً عزيزاً مجاهداً وقائداً من قادة المقاومة قد اختاره الله شهيداً، فشهادة ‏الشهيد أبو نعمة زادتنا إيماناً وصلابة، والمقاومة أظهرت من لحظة استشهاده تجلّداً ورداً على العدو بما يتناسب مع ‏مقام الشهيد، وهذا ما سيجعل العدو يندم على فعله ويتعرّف أكثر على طبيعة المقاومين”.

وأكّد الشيخ البغدادي :”أنّ سقوط الشهداء يرفع ‏من مستوى العطاء ويُبرز كوادر جديدة تمتلك الخبرة والإمكانيات، وهذا ما يجب أن يكون درساً “لإسرائيل”؛ من أنّ ‏قتل الكوادر لا يُضعف المقاومة بل يزيدها حضوراً وعناداً وقوة”.‏

وحول الرّد على عملية الإغتيال، ختم عضو المجلس المركزي كلامه بالقول:”سيكون الرّد على تجاوزات العدو بما يتناسب وطبيعة خروج العدو عن الضوابط، وهذا ما نشاهده من المقاومة في تصدّيها القوي في ‏الحرب القائمة وسيبقى المعيار، العين بالعين والسّن بالسّن والبادئ أظلم”.‏

المصدر: موقع المنار