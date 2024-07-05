وزير الداخلية الإيراني احمد وحيدي يُدلي بصوته في صندوق الاقتراع في المرحلة الثانية من الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسيّة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 09:26
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الإمام السيد علي الخامنئي يدلي بصوته في الدقائق الأولى لانطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية
القناة 14 العبرية عن مسؤول بالجيش الصهيوني: قيادة الجيش مستعدة لقبول اي صفقة مع حماس بأي ثمن
وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 4 جراء عدوان الاحتلال الاسرائيلي على مدينة جنين
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم غد السبت الساعة الخامسة عصراً
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم السبت المقبل الساعة الخامسة عصراً
القناة 14 العبرية عن مسؤول بالجيش الصهيوني: قيادة الجيش مستعدة لقبول اي صفقة مع حماس بأي ثمن
القناة 14 العبرية عن مسؤول بالجيش الصهيوني: قيادة الجيش مستعدة لقبول اي صفقة مع حماس بأي ثمن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
ضابط مدفعية بالمقاومة الإسلامية: هناك مفاجآت باستخدام هذه الأسلحة وأسلحة لم يُكشف عنها
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الداخلية الإيراني احمد وحيدي يُدلي بصوته في صندوق الاقتراع في المرحلة الثانية من الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسيّة
منذ 25 mins
5 July، 2024
عاجل
احمد وحيدي
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