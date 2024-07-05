الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر: هناك إقبال أفضل من الجولة الأولى بعد مرور قرابة ساعة على فتح صناديق الاقتراع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 5 2024 - 09:24

الرئيس الإيراني بالوكالة محمد مخبر: هناك إقبال أفضل من الجولة الأولى بعد مرور قرابة ساعة على فتح صناديق الاقتراع

منذ 40 mins 5 July، 2024
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