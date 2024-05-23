الرئيس الأسد خلال اتصال مع مخبر: ثابتون على نهجنا في العلاقة مع ايران

جدد الرئيس السوري بشار الأسد خلال اتصال هاتفي بالرئيس الإيراني المكلّف محمد مخبر، تعازيه القلبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعباً بوفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما مؤكداً على نهج سورية الثابت في العلاقة مع إيران.

وأعرب الرئيس الأسد عن تضامن سورية التام مع إيران في كل الظروف، وثقته بقدرة الدولة والشعب الإيراني على تجاوز هذه الحادثة الأليمة.

ومن جانبه أكّد الرئيس الإيراني المكلّف على عمق العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، واستمرار التشاور والتنسيق بينهما على كل المستويات.

المصدر: رئاسة الجمهورية العربية السورية