الإعلام الفلسطيني: استهداف منزل في حي التفاح في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 4 2024 - 16:32
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يقيم حزب الله وحركة أمل الذكرى الأربعين للمرحومة الحاجة أم حسن نصرالله في حسينية البازورية يوم السبت المقبل الساعة الخامسة عصراً
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الإعلام الفلسطيني: استهداف منزل في حي التفاح في مدينة غزة
منذ 1 ساعة
4 July، 2024
عاجل
حي التفاح
غزة
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