المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا قصفوا مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر الدفاع ‏الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بمئة صاروخ كاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 19:42

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا قصفوا مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح ومقر الدفاع ‏الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بمئة صاروخ كاتيوشا

منذ 1 ساعة 3 July، 2024
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