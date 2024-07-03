سرايا القدس تتقدم بأسمى آيات التبريك والتهنئة باستشهاد القائد محمد نعمة ناصر(الحاج أبو نعمة) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 18:10

سرايا القدس تتقدم بأسمى آيات التبريك والتهنئة باستشهاد القائد محمد نعمة ناصر(الحاج أبو نعمة)

منذ 35 mins 3 July، 2024
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