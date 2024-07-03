الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 07:28

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 4 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك دون وقوع إصابات

منذ 20 mins 3 July، 2024
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