استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية لمخيم نور شمس في طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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July 3 2024 - 01:20
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استشهاد 4 فلسطينيين في قصف مسيرة إسرائيلية لمخيم نور شمس في طولكرم
منذ 56 mins
3 July، 2024
عاجل
استشهاد مقاومين
الاحتلال الاسرائيلي
الضفة الغربية
مخيم نور شمس
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