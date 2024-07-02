بالتزامن مع حديث الاحتلال عن مرحلة ثالثة في غزة.. مقتل جنديين في نتساريم وتصاعد وتيرة عمليات المقاومة

أقرَّ جيش العدو بمقتلِ جنديَينِ، واِصابةِ 3 آخرين، بينَهم اثنانِ بحالةٍ خطِرة، في مِحورِ نتساريم، وِإصابةِ 44 جنديّاً يومَي الاَحد والاثنين الماضيين، 14 منهم في قطاعِ غزّة. وأوضح جيش الاحتلال بمقتل جنديين من قوات الاحتياط في المعارك وسط قطاع غزة، وهما الرقيب أول (احتياط) نداف إلشانان نولر والرائد (احتياط) إيال أفنيون.

وفي الحادث نفسه الذي وقع وسط قطاع غزة، أصيب جندي احتياط آخر من وحدتهم بجروح خطيرة. وأسفر حادث منفصل وقع في جنوب غزة عن إصابة جندي احتياطي آخر بجروح خطيرة. وبهذا يرتفع عدد القتلى من الجيش الإسرائيلي جراء العمليات البرية في قطاع غزة إلى 316.

المقاومة الفلسطينية تتصدى لقوات العدو المتوغلة في مناطق متفرقة من القطاع

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الإسرائيلي، واستهدفت تجمعات العدو في مناطق مختلفة، خصوصاً في رفح ونتساريم والشجاعية.

واستهدفت كتائب القسام دبابتي “ميركفاه 4” بقذائف “الياسين 105” في منطقة المخيم الغربي بمدينة رفح، وأشارت إلى ان مجاهديها رصدوا هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

كما تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. ونشر الاعلام العسكري للقسام مشاهد من قنص جندي صهيوني في الشجاعية.

ووزعت القسام، مشاهد من قصف قوات العدو المتموضعة في محور “نتساريم” بقذائف الهاون وصواريخ “رجوم” قصيرة المدى.

وأفاد الاعلام العسكري لسرايا القدس، أن مجاهدي السرايا قصفوا بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو في محور التقدم حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما استهدفت السرايا بالهاون الثقيل، مقراً للقيادة والسيطرة تابعا للعدو الصهيوني في “موقع أبو عريبان” بمحور “نتساريم”.

ووزع الاعلام العسكري لسرايا القدس مشاهد من استهداف آلية عسكرية صهيونية من نوع “نمير” متوغلة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأشارت السرايا، إلى ان المجاهدين استهدفوا قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل أحد المباني في حي الشجاعية شرق مدينة غزة بقذيفة “TBG” وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح. كما تمكن المجاهدين من تفجير عبوة “ثاقب” بآلية عسكرية صهيونية محيط مسجد السالم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

هذا، ودكت سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو في محور التقدم غرب رفح.

المرحلة الثالثة.. الاحتلال يتجه إلى مزيد من الانهاك والاستنزاف

وفي غضون ذلك، يتحدثُ الاحتلالُ عن الانتقالِ الى المرحلةِ الثالثة من العمليات في قطاع غزة في ظل تزايد وتيرة ونوعية عملياتِ المقاومةِ هناك والعودة لاستهدافِ المستوطنات في غلاف غزة.

وخلصت الاوساط الصهيونية إلى نتائج حول الميدان في غزة، بأن جيش الاحتلال يتجه الى مزيد من الانهاك والاستنزاف والتشتت على الارض والعجز عن تحقيق الاهداف الاستراتيجية للحرب.

وتأتي هذه الخلاصات كنتيجة طبيعة لاخفاق الحرب الاجرامية تسبق انتقال الاحتلال الى المرحلة الثالثة ايضا من دون رؤية واضحة تقدمها حكومة العدو، حول كيف سيبدو عليه المشهد لا سيما في ظل الضربات المؤلمة التي توجهها المقاومة الى القوات المتركزة في النقاط التي لن تنحسب منها في تلك المرحلة، والتي تعد مؤشرا وضاحا حول الاثمان التي ينتظرها العدو طالما لم ينسحب بشكل كاملا من القطاع في اطار الوقف الكلي لاطلاق النار.

وفي تأكيد واضح على اخفاق العدو وهزيمته برزت الاجواء التشاؤمية بين المستوطنين في غلاف غزة الذين تعرضوا لرشقة صاروخية مكثفة اكدت لهم ان الحرب لم توفر لهم واقعا افضل امنا.

وعلى صعيد متصل بالقتال في قطاع غزة حذر وزير حرب العدو انه من دون فرض الخدمة العسكرية على اليهود المتدينين فإن جيش الاحتلال سيجد صعوبات متزايدة في القتال في ظل النقض المتزايد في صفوفه نتيجة الخسائر البشرية التي تعرض لها والتي افقدته قرابة عشرة الاف جندي بين قتيل وجريح.

المصدر: المنار + الاعلام العسكري