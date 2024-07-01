المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حمزة خضر شور “أبو عادل” من مدينة صور في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
July 1 2024 - 21:50

المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد حمزة خضر شور “أبو عادل” من مدينة صور في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس

منذ 16 mins 1 July، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة