كتائب القسام: تفجير دبابة “ميركافا 4” بعبوتي العمل الفدائي جنوب شارع الطيران بحي تل السلطان بمدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 14:10
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كتائب القسام: تفجير دبابة “ميركافا 4” بعبوتي العمل الفدائي جنوب شارع الطيران بحي تل السلطان بمدينة رفح
منذ 11 mins
1 July، 2024
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