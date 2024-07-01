اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها – موقع قناة المنار – لبنان
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July 1 2024 - 11:06
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اعلام العدو : صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونه ومحيطها
منذ 30 mins
1 July، 2024
عاجل
كريات شمونه
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