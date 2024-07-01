العراق | المقاومة الإسلامية تعلن إستهداف هدفاً حيوياً في أم الرشراش “إيلات” بالطيران المسيّر

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مجاهديها إستهدفوا هدفاً حيوياً في أم الرشراش “إيلات” المحتلة بواسطة الطيران المسيّر.

وأكدت المقاومة في بيان فجر اليوم الإثنين استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

وفي ما يلي نص البيان كاملا:

“إستمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الإثنين الموافق 1 / 7 / 2024 ، هدفاً حيوياً في أم الرشراش “إيلات” المحتلة ، بواسطة الطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء”.

المصدر: وكالة يونيوز