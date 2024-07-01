عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأحد 30-06-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي:

1- استهداف مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة ‏بيت هلل بصاروخ “فلق” وإصابتها إصابةً مباشرة وتدمير جزءٍ منها وإيقاع إصابات مؤكدة فيها كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة حولا.

2- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابةً مباشرة كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏الطيبة.

3- شن هجوم جوي بِسربٍ من المسيرات الإنقضاضية على ‏مقر كتائب المدرعات التابعة للواء 188 في ثكنة راوية مُستهدفةً مبنى القيادة فيها وأماكن ‏تموضع ضباطها وجنودها وإصابتها إصابةً مباشرة، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها وإيقاع ‏إصابات مؤكدة فيها كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة ‏وخصوصاً في بلدة حولا.

4- الساعة 16:40 استهداف المشغل ‏العسكري التابع لِثكنة بيت هلل بصاروخ “فلق” وإصابته إصابة مباشرة وتدمير جزءٍ منه وتحقيق إصابات مؤكدة ‏فيه.

5- الساعة 18:00 استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

6- الساعة 18:30 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي:

1- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابةً مباشرة كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة ‏كفركلا.

2- استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة ‏برانيت بصاروخ بركان ثقيل وإصابتها إصابةً مباشرة وتدمير جزءٍ منها وإيقاع إصابات مؤكدة فيها كردٍ على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة حولا.

3- الساعة 17:30 استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية.

المصدر: الاعلام الحربي