الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى 37  ‫ألفا و877 والجرحى 86 ألفا و969 منذ بدء حرب الابادة الجماعية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 15:22

الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني إلى 37  ‫ألفا و877 والجرحى 86 ألفا و969 منذ بدء حرب الابادة الجماعية

منذ 2 ساعة 30 June، 2024
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