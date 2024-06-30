المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد جلال علي ضاهر “حمزة” من بلدة حولا في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
June 30 2024 - 13:24
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
30 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
المقاومة الإسلامية: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع مسكفعام بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة
نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الايرانية: بزشكيان 10415991 صوتاً، جليلي 9473298، قاليباف 3383340، بورمحمدي 206397
الإمام الخامنئي: كانوا يخططون ان يكون الشرق الاوسط تحت حاكمية الولايات المتحدة عبر دعم الفصائل التكفيرية
الإمام الخامنئي: الحركة التي قام بها أبطال الدفاع المقدس انقذت المنطقة برمتها من هذا المخطط الكبير
الإمام الخامنئي: المدافعون عن الحرم خرجوا لدفع المخططات الأجنبية التي كانت في العراق وسوريا ولبنان
الأمين العام لحزب الله في رسالته بالمؤتمر: يجب ان ندرك حجم الانجازات والانتصارات التي تحققت وتراكمت لعشرات السنين
السيد حسن نصر الله: انتصار الثورة الإسلامية وانتصارات حركات المقاومة وضعت أمتنا على طريق الانتصار الكبير والنهائي
المقاومة الفلسطينية تواصل تصديها لجنود الاحتلال بمحاور التوغل في حي تل الهوى والشجاعية والكمائن تفتك بضباط العدو وجنوده
السيد نصر الله: نحن الشعوب المظلومة ننعم بوجود فرصة إلهية عظيمة الا وهي الجمهورية الإسلامية المباركة في ايران
زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد: يجب وقف الحرب بغزة فـ"اسرائيل" بحاجة الى عامين لتعزيز الجهد السياسي والعسكري
"يديعوت احرونوت" الصهيونية: يدرك الجيش "الاسرائيلي" انه لا يوجد معركة محدودة مع لبنان بل ستتحول الى حرب اقليمية
هيئة بحرية بريطانية تتلقى تقريرًا عن حادث على بعد 13 ميلًا بحريًا من المخا باليمن
هيئة شؤون الأسرى والمحررين: الاحتلال اعتقل أكثر من 9450 مواطنا من الضفة الغربية والقدس منذ بدء حرب الابادة الجماعية
الحزب الديمقراطي اللبناني في ذكرى تأسيسه الـ 23: ملتزمون بمواقفنا الوطنية وحب الوطن والموجات لن تغير في مبادئنا
الحزب الديمقراطي اللبناني في ذكرى تأسيسه الـ 23: ملتزمون بمواقفنا الوطنية وحب الوطن والموجات لن تغير في مبادئنا
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل لجنة امداد الامام الخميني (قده) صدقاتكم وتبرعاتكم على الرقمين 01/555717 - 76/641631 او عبر حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أسامة حمدان: الميناء العائم التي أنشأته الإدارة الأمريكية على ساحل غزة لم يكن إلا دعاية واستعراضاً سياسيا رخيصا
أسامة حمدان: نتابع بأسف موقف الإدارة الأمريكية التي تصر بلؤم كبير على تحميل حركة حماس مسؤولية عدم التوصل لاتفاق
حمدان: جاهزون للتعامل بإيجابية مع أي صيغة تضمن وقفا دائما لإطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة وصفقة تبادل للأسرى
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد المجاهد جلال علي ضاهر “حمزة” من بلدة حولا في جنوب لبنان والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس
منذ 24 mins
30 June، 2024
عاجل
الشهيد المجاهد جلال علي ضاهر
التعليقات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
إغلاق
مشاهدة