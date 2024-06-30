مدير مستشفى العودة في شمال قطاع غزة: المستشفى مهدد بالتوقف الكامل عن تقديم الخدمات بسبب نقص الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 11:22

مدير مستشفى العودة في شمال قطاع غزة: المستشفى مهدد بالتوقف الكامل عن تقديم الخدمات بسبب نقص الوقود

منذ 2 ساعة 30 June، 2024
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