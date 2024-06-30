صفارات الإنذار تدوي في حوليت وصوفا بغلاف غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 30 2024 - 02:04

صفارات الإنذار تدوي في حوليت وصوفا بغلاف غزة

منذ 19 mins 30 June، 2024
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