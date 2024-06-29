رسالة السيد حسن نصرالله: هذه الانجازات والانتصارات وضعت أمتنا على طريق الانتصار الكبير والنهائي والذي يعني تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني وتحرير منطقتنا كلها من الهيمنة والتسلط الأمريكي باذن الله – موقع قناة المنار – لبنان
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June 29 2024 - 11:42

رسالة السيد حسن نصرالله: هذه الانجازات والانتصارات وضعت أمتنا على طريق الانتصار الكبير والنهائي والذي يعني تحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني وتحرير منطقتنا كلها من الهيمنة والتسلط الأمريكي باذن الله

منذ 2 ساعة 29 June، 2024
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