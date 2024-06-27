القوات اليمنية أعلنت عن تنفيذ عمليتين: مستمرون حتى وقف العدوان على غزة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عمليتين عسكريتين انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على مجازر العدو الصهيوني. وأشارت الى ان “العملية الأولى تمت بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت بعدد من الصواريخ المجنحة هدفا حيويا في حيفا وحققت هدفها بنجاح”.

وتابعت القوات اليمنية في بيان تلاه المتحث باسمها العميد يحيى سريع مساء الخميس “العملية الثانية استهدفت سفينة SEAJOY في البحر الأحمر لاختراق الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة”، واضافت ان العملية أدت إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة ودقيقة بفضل الله”، واشارت الى ان نُفذت العملية بشكل مشترك ما بين سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية والقوات البحرية وذلك بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة”.

وذكرت القوات المسلحة اليمنية ان “عمليات استهداف السفن لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”، وأكدت “مستمرون بتنفيذ ما ورد في البيانات السابقة بشأن السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بالعدو أو التابعة لشركات تتعامل معه”، وتابعت “مستمرون في تنفيذ عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية”.

المصدر: موقع المنار