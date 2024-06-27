وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: المستشفيات والمراكز الصحية بالقطاع تعاني من نقص حاد في الادوية والمهمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 27 2024 - 11:38

وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: المستشفيات والمراكز الصحية بالقطاع تعاني من نقص حاد في الادوية والمهمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى والمصابين

منذ 41 mins 27 June، 2024
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