مراسل المنار: استهداف مبان في مستوطنة المطلة بالصواريخ الموجهة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 16:10

مراسل المنار: استهداف مبان في مستوطنة المطلة بالصواريخ الموجهة

منذ 16 mins 26 June، 2024
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