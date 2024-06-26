الشيخ البغدادي: على اللبنانيين أن يطمئنوا لقدرات المقاومة في ردع العدو وأن لا يصغوا لأعداء لبنان

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ حسن البغدادي: “أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان صنعت ردعاً لا مثيل له مع الكيان الإسرائيلي الغاصب؛ ممّا جعل قادة العدو يحسبون ألف حساب لأيّ عدوانٍ على لبنان، ومن خلال تجربتنا معه منذ الإنتصار عليه خلال عدوان تموز ٢٠٠٦ م، لم يتجرأ أي من قادة العدو حتى على التفكير بذلك”.

وأضاف الشيخ البغدادي: “أدعو الناس لعدم الهلع وعدم الإصغاء لأمنيات الأعداء وعملائهم، والمطلوب الرجوع للمصادر الموثوقة التي تصدر عن المقاومة والمواقع المرتبطة بها والمقاومة أحرص عليهم وقد خبِروها طوال هذه السنين”.

وختم سماحته -كلامه خلال لقاءٍ سياسي في الضاحية الجنوبية لبيروت- عندما جاء (هوكشتاين) إلى بيروت والمنطقة كان في جعبته الخوف فقط على الكيان المؤقت، وكلّ همه هو فصل جبهة الجنوب عن غزة لما لها من تأثير استراتيجي على سير الحرب، وكان الجواب الواضح الذي لا نقاش فيه: أوقفوا الحرب على غزة أولاً، وجاء فيديو الهدهد ليقول لإسرائيل وأسيادهم: هذه رسل القوم إليكم فلا تخطئوا الحساب”.

المصدر: المنار