أهالي حي النمساوي في مدينة خانيونس ينزحون من منازلهم نتيجة تهديدات الاحتلال بقصفها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 02:34

أهالي حي النمساوي في مدينة خانيونس ينزحون من منازلهم نتيجة تهديدات الاحتلال بقصفها

منذ 39 mins 25 June، 2024
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