عمليات المقاومة الاسلامية ضدو مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 24-06-2024، وفقًا للآتي:

– القطاع الشرقي:

1- استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بالأسلحة المناسبة ‏وإصابته إصابة مباشرة.

2- استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية.‏

3- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة ‏بالأسلحة المناسبة, وذلك رداً على ‏اعتداءات العدو ‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها على بليدا ومارون الراس وعيترون.

-القطاع الغربي:

1- استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة يرؤون ‏بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة ممّا أدّى إلى اشتعال النيران فيه وإيقاع من بداخله بين قتيل ‏وجريح, وذلك رداً على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وآخرها على بليدا ومارون وعيترون.

المصدر: الاعلام الحربي