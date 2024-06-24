مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تستهدف بلدة عيترون جنوبي لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2024 - 00:08

مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية تستهدف بلدة عيترون جنوبي لبنان

منذ 22 mins 23 June، 2024
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