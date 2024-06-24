القوات المسلحة اليمنية تؤكد تراجع “ايزنهاور” وتستهدف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي

نفذتِ القواتُ البحريةُ في قواتِنا المسلحةِ عمليةَ استهدافٍ ثانيةٍ لسفينةِ ( Transworld Navigator ) في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بزورقٍ مسيرٍ ما أدى إلى إصابةِ السفينةِ إصابةً مباشرة، بحسب ما أفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع.

وأشار العميد سريع، إلى أن القوةُ الصاروخيةُ نفذت عمليةَ استهدافٍ لسفينةِ ((STOLT SEQUOIA)) وذلكَ في المحيطِ الهنديِّ بعددٍ من الصواريخِ المجنحةِ وقدْ حققتِ العمليةُ أهدافَها بنجاح.

وجاءَ استهدافُ السفينتينِ لانتهاكِ الشركاتِ المالكةِ لهما قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلة.

وأكد سريع “وفي إطارِ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا فقدْ أدت عملياتُ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بفضلِ اللهِ إلى إجبارِ حاملةِ الطائراتِ الأمريكيةِ آيزنهاور على المغادرةِ والانسحابِ من البحرِ الأحمرِ نتيجةَ عملياتِ استهدافِها من قِبَلِ قواتِنا في البحرِ الأحمرِ خلالَ الفترةِ السابقة”.

وقال “إنَّ القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تجددُ تحذيرَها لكافةِ الشركاتِ المستمرةِ في التعاملِ التجاريِّ مع الاحتلالِ الإسرائيليِّ من خلالِ الشحنِ البحريِّ بأنَّ سفنَها سوفَ تتعرضُ للاستهدافِ بشكلٍ مباشرٍ في منطقةِ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ وبغضِّ النظرِ عن وجهتِها”.

وأضاف “تشيدُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ بالشركاتِ التي أوقفتْ عملياتِ الشحنِ البحريِّ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وتعاملتْ بإيجابيةٍ معَ ما جاءَ في بياناتِها السابقةِ”. وختم العميد سريع “انَّ عملياتِ القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ مستمرةٌ بعونِ الله تعالى حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة”.

المصدر: الاعلام الحربي اليمني