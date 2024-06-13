في اليوم الـ 251 على العدوان.. قصف على مناطق غرب رفح وتوغل في حي الزيتون

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عدوانها لليوم الـ251 على قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى.

وأطلقت دبابات الاحتلال النار بكثافة في المنطقة الغربية من مدينة رفح، بالتزامن مع إطلاق طائرات الاباتشي الحربية، وزوارق الاحتلال النار على ذات المنطقة، ما أدى إلى نسف أبنية سكنية كاملة.

وانتشلت الطواقم الطبية جثامين 3 شهداء، وعدد من الجرحى غالبيتهم من الأطفال جراء استهداف منزل لعائلة اللوح في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائف على منازل المواطنين شمال غرب مخيم النصيرات، ومنطقة المغراقة وسط قطاع غزة.

وأطلقت طائرات مسيرة حربية من نوع “كواد كابتر” النار على منازل المواطنين في حيي الشجاعية والزيتون بمدينة غزة.

وقصفت آليات الاحتلال الاسرائيلي المتمركزة في محور “نتساريم” القذائف الصاروخية على أحياء الزيتون والصبرة وتل الهوا والشيخ عجلين في مدينة غزة تزامنا مع إطلاق النار.

ياتي ذلك، في حين تواصل آليات جيش الاحتلال عملية التوغل في الأطراف الجنوبية الشرقية من حي الزيتون في مدينة غزة تزامنا مع قصف صاروخي ومدفعي في المنطقة.

ومساء الاربعاء، استشهد، مساء اليوم الأربعاء، عدد من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال مدينة غزة، والنصيرات وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بارتقاء عدد من المواطنين في قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا يعود لعائلة شنيورة في حي الزيتون، وإصابة آخرين بجروح. وأضافت أن ثلاثة المواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة اللوح في منطقة الحساينة بالنصيرات وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر 37,202 مواطنا، وإصابة 84,932 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

المصدر: مواقع