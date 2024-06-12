القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة (TUTOR) في البحر الأحمر بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 23:50

القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة (TUTOR) في البحر الأحمر بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

منذ 37 mins 12 June، 2024
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