المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بالطيران المسيّر هدفا حيويا في إيلات “أم الرشراش” المحتلة ردا على مجازر الكيان الغاصب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 12 2024 - 03:54

المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا بالطيران المسيّر هدفا حيويا في إيلات “أم الرشراش” المحتلة ردا على مجازر الكيان الغاصب

منذ 55 mins 12 June، 2024
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