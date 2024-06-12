عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الثلاثاء 11-06-2024، وفقًا للآتي:
– القطاع الشرقي:
1- تصدت وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية منتصف ليل الاثنين الثلاثاء 11-06- 2024 لطائرة إسرائيلية معادية انتهكت الاجواء الللبنانية، وأطلقت باتجاهها صاروخ أرض – جو، مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة الاجواء اللبنانية على الفور.
2- الساعة 13:06 استهداف مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة عيترون أمس.
3- استهداف مبانٍ يستخدمها جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة عيترون.
4- الساعة 19:45 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
5- استهداف مستعمرة “كفر بلوم” بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة كفرا وإصابة مدنيين.
– القطاع الغربي:
1- الساعة 09:00 استهداف تجمع لجنود العدو الاسرائيلي في محيط مستوطنة نطوعا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح.
2- استهداف مقر فوج المدفعية ولواء المدرعات التابع لفرقة الجولان 210 في ثكنة يردن بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع.
3- الساعة 16:00 استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في حرش برعام بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
4- استهداف مستعمرة “غشر هازيف” بعشرات صواريخ الكاتيوشا، كردٍ على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة الناقورة واستشهاد مدني.
5- استهداف مكان تموضع واستقرار جنود العدو الإسرائيلي في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة وإيقاع أفراده بين قتيل وجريح، في إطار الرد على اعتداء العدو الذي طال منطقة البقاع.
المصدر: الاعلام الحربي